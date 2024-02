Team Vrijdag heeft het Splatfest gewonnen in Splatoon 3

Lees hier de volledige uitslag!

Afgelopen weekend stond er weer een nieuw Splatfest op het programma in Splatoon 3. Alle spelers hebben toen gestreden voor hun leukste dag in het weekend: de vrijdag, zaterdag of zondag. Op de zaterdag werd het al duidelijk dat het tijdens de opwarmingsfase dicht bij elkaar lag. Welk team de winnaar is geworden lees je hieronder.

De uitslag

Met het tussenrapport stond team Zondag voor met 33,86%. Team Vrijdag had 33,39% en team Zaterdag 32,75%. Daaruit bleek al dat het dicht bij elkaar lag en de teams aan elkaar gewaagd waren. Met de Prijsschelpen had het amper wat gescheeld en er was een ander team met die prijs vandoor gegaan. Zo dicht lag het bij elkaar tijdens de opwarmingsfase. Uiteindelijk wist team Zaterdag de 7 punten binnen te slepen. Wat betreft het aantal stemmen was het overduidelijk. Ook hier ging team Zaterdag met de winst aan de haal en kreeg daarvoor 8 punten. Tijdens het Splatfest waren er drie categorieën waarin spelers konden strijden voor de meeste invloed. In Open lag het enorm dicht bij elkaar. Bij de andere twee categorieën was de winnaar iets duidelijker. Team Vrijdag won zowel in Open als Pro en krijgt daarvoor tweemaal 12 punten. De laatste categorie Driekleurengevecht werd door team Zondag gewonnen. Daarmee heeft dat team 18 punten verdiend. De uiteindelijke winnaar van dit Splatfest is team Vrijdag met 24 punten!

De uitslag in cijfers

Prijsschelpen

Vrijdag 33,05%

Zaterdag 33,70% 7p

Zondag 33,25%

Stemmen

Vrijdag 22,53%

Zaterdag 66,57% 8p

Zondag 10,90%

Open

Vrijdag 33,51% 12p

Zaterdag 33,32%

Zondag 33,17%

Pro

Vrijdag 35,20% 12p

Zaterdag 31,37%

Zondag 33,43%

Driekleurengevecht

Vrijdag 32,04%

Zaterdag 31,87%

Zondag 36,06% 18p

Puntentotaal

Vrijdag 24p

Zaterdag 15p

Zondag 18p

Nogmaals gefeliciteerd team Vrijdag! Aan iedereen die mee heeft gedaan: vergeet niet jouw gewonnen superzeeslakken op te halen en tot het volgende Splatfest!