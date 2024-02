Times & Galaxy aangekondigd voor de Switch

Journalistiek in de ruimte.

Vandaag is er een nieuwe game aangekondigd die naar de Nintendo Switch zal komen: Times & Galaxy. Dat laten uitgever Fellow Traveller en ontwikkelaar Copychaser Game vandaag weten. Een releasedatum is nog niet bekend, maar naar verwachting zal de game in het tweede kwartaal van dit jaar al uitkomen.

In Times & Galaxy speel jij als een verslaggever. Een robotverslaggever om precies te zijn. Een stagiaire om nog preciezer te zijn. Jij werkt voor een vooraanstaande krant – genaamd Times & Galaxy – in een universum dat barst van de aliens in alle soorten en maten, en dus ook van de verhalen die geschreven moeten worden. Als stagiaire moet je vechten om je baantje te behouden, dus jij reist af naar elke uithoek van het universum om lokale scoops in de schijnwerpers te zetten.

Thuiswerken zit er voor jou niet in. Integendeel: je leeft op je werk. Als je niet met het nieuws bezig bent, breng je tijd door op de Scanner – het vliegende hoofdkwartier van de holokrant. Daar werk je aan je relaties met je medeverslaggevers en de bemanning van het schip. Wees zorgvuldig, want je keuzes zullen gevolgen hebben.

Samen met de aankondiging is er ook een eerste trailer uitgebracht. Deze bekijk je hieronder:

We krijgen alvast een aardige indruk van de game en zien bijvoorbeeld hoe je nieuwsartikelen in elkaar zet, informatie verzamelt en met je collega’s kletst. Ook vangen we alvast een glimp op van de diverse personages waar de speler mee te maken zal krijgen.

Een game over verslaggevers en verhalen schrijven? Het lijkt erop dat Times & Galaxy een titel is die deze redactie op het lijf is geschreven!