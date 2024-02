Meer Pokémon Concierge op komst

De schattige Netflix-serie Pokémon Concierge krijgt meer afleveringen!

Vorig jaar verscheen op Netflix een gloednieuwe serie van Pokémon. De serie, Pokémon Concierge, bestaat uit vier afleveringen. De serie heeft een unieke stop-motion stijl. In de serie volg je Haru een nieuwe congiërge in het Pokémon Resort. Als nieuwe medewerker moet ze haar draai vinden in het bijzondere hotel en omgaan met de Pokémon gasten.

Nu heeft The Pokémon Company onthuld dat er nieuwe afleveringen in productie zijn voor de animatie serie. Wanneer ze komen en hoeveel het er zijn is niet onthuld. Mogelijk wordt er meer bekend tijdens Pokémon Day op 27 februari.