[Preview] Princess Peach Showtime – perfect voor de jongere spelers

Princess Peach Showtime! verschijnt volgende maand, maar wij konden alvast hands-on met de game. Lees hier alles over onze eerste indrukken.

Het heeft bijna 20 jaar mogen duren, maar na Super Princess Peach op de DS heeft de populaire prinses eindelijk weer een titel voor zichzelf. De game verschijnt op 22 maart, maar wij hebben alvast een tijdje de game kunnen proberen. Hoe het beviel, lees je in deze preview.

In Princess Peach Showtime bevind je je in het Sprankeltheater waar jij als Peach heen bent gekomen om te genieten van een mooie voorstelling met je Toads. Echter, helaas wordt het theater overgenomen door Grape en haar handlangers. Het is nu aan Peach om het toneelstuk te redden door zelf deel te nemen aan verschillende voorstellingen.

Eenvoudige gameplay maakt het erg toegankelijk

Tijdens de previewsessie heb ik vier verschillende levels doorgespeeld met ieder een eigen transformatie. Op dit moment zijn er tien krachten onthuld, maar onze sessie was gelimiteerd tot Zwaardvechter, Cowgirl, Banketbakker en Ninja. Wat meteen opvalt, is dat ieder level een eigen verhaaltje vertelt en in essentie dus een klein eigen toneelstukje is. Hoewel de verhaallijnen dus niet te complex zijn, aangezien ieder level ongeveer 10-15 minuten duurt, zijn ze vermakelijk. De medewerkers van het theater hebben leuke persoonlijkheden die regelmatig grappige momenten met zich mee brengen.

De gameplay is voor iedere wereld erg simpel opgezet. Iets wat logisch is, aangezien de game duidelijk gericht is op jonger publiek. Dat merk je ook in de besturing. Je hebt namelijk maar drie knoppen en de joystick die je hoeft te gebruiken. Voor iedere transformatie is dat ook hetzelfde opgesteld. Joystick om te lopen, een knop om te springen, een knop om de actie van de transformatie te gebruiken en tot slot één om te poseren. Deze laatste geeft op specifieke momenten je toegang tot verborgen stukken van de levels.

Ik was verbaasd over hoe creatief de ontwikkelaars met de transformaties zijn. Zelfs met het beperkte aantal knoppen weten ze de transformaties uniek aan te laten voelen en goed te laten passen in het bijbehorende toneelstuk. Of het nu de snelle aanvallen van de Ninja zijn of de lasso van de Cowgirl.

Wat ook leuk is dat niet ieder level dezelfde opzet heeft. Zo heb je in sommigen een daadwerkelijke eindbaas die je moet verslaan. Denk hierbij aan een magische plant of een typische bandiet uit het Wilde Westen. Maar als Banketbakker zul je juist een festival door moeten laten gaan door verschillende lekkernijen te maken.

Daarnaast heeft iedere wereld verschillende spullen om te verzamelen. Zo heb je munten, een strik en verschillende edelstenen. Wat je verzamelt in een level wordt in de hub wereld bij elkaar verzamelt, maar waar het voor is durf ik nog niet te zeggen. In deze speciale preview build zat er namelijk nog niets hierover in de game.

Smaakt naar meer

In ieder level heb je dus een eigen transformatie en voorwerpen om te verzamelen. Hoewel ik in de preview zelf maar vier levels heb kunnen spelen zal de uiteindelijke versie verschillende andere levels nog hebben. Zo kregen na afloop van onze speelsessie nog een preview van een vijfde transformatie. Eén die op dat moment in elk geval nog niet onthuld was. De kunstschaatser transformatie.

Deze transformatie hebben we in wat gameplay kunnen bekijken en het toonde ook weer de creativiteit van de ontwikkelaars. We hebben niet het volledige level kunnen zien, maar wel belangrijke gedeeltes. Zo zal Peach moeten optreden in een schaatsvoorstelling en zal ze de baas in dit level moeten verslaan door mooi te schaatsen. Aangezien deze transformatie nog niet was onthuld op het moment van de previews was het een mooie kijk in het verdere verloop van het spel. Ondertussen is deze transformatie met een trailer onthuld. Toch zul je de game moeten ervaren om echt te weten hoeveel zorg er in iedere wereld en transformatie is gestopt.

Performance doet af en toe raar

Hoewel de game geen hele grote gebieden heeft of buitengewoon goede graphics viel het me op dat de game niet altijd volledig soepel liep. Nu moet ik wel zeggen dat het een speciale afgeschermde demo was en dus zeker niet de volledige versie, maar toch. Zo had ik tijdens het spelen af en toe kleine haperingen, maar ook in de laadschermen merkte ik problemen. Zo is het theaterdoek in het laadscherm erg schokkerig en waren de laadtijden best wel lang. Nu denk ik dat de jongere spelers er niet extreem veel van merken, maar wat oudere spelers zal het zeker opvallen.

Voorlopige conclusie

Princess Peach Showtime is perfect voor de jongere spelers onder ons. De game is ongelooflijk simpel om te begrijpen met drie knoppen en een joystick als enige nodige besturing. Daarnaast ligt de uitdaging niet te hoog waardoor de jongste spelers het spel moeten kunnen begrijpen. De focus op het schattige en kleurrijke past goed bij de game en ik ben benieuwd naar de verdere levels en transformaties.