Arranger: A Role-Puzzling Adventure komt naar de Switch

De wereld is een schuifpuzzel.

Deze zomer komt Arranger: A Role-Puzzling Adventure naar de Nintendo Switch. Zo blijkt uit de Nintendo Direct: Partner Showcase die vanmiddag is uitgezonden. In dit unieke puzzelspel bedien je niet alleen je personage, maar ook de wereld om je heen.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure belooft een mooi verhaal te vertellen over Jemma. Dit jonge buitenbeentje probeert zichzelf te vinden in de vreemde, constant veranderende wereld. Wanneer jij beweegt, beweegt de wereld om je heen ook. Volg het raster en speel deze schuifpuzzel als een RPG. Maar dan zonder XP en inventaris om te beheren. Volgens de ontwikkelaars worden alle RPG-elementen in de wereld zelf behandeld.

Ontwikkelaar Furniture & Mattress LLC maakt met Arranger: A Role-Puzzling Adventure hun debuut. Maar het team is niet zonder ervaring. Zo zijn onder andere ontwikkelaars achter cult-klassieker Braid betrokken bij dit spel. Arranger: A Role-Puzzling Adventure moet deze zomer uitkomen.