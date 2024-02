ATLUS onthuld Shin Megami Tensei V: Vengeance

De goed beoordeelde Shin Megami Tensei V verschijnt opnieuw met nieuwe toevoegingen.

In 2021 verscheen de langverwachtte Shin Megami Tensei V op de Switch. Deze game die bij de onthulling van de Switch in 2017 was aangekondigd had een lange tijd weinig updates en verscheen dus uiteindelijk meer dan vier jaar na de onthulling. De game werd bij ons toendertijd beoordeeld met maar liefst een 9,8.

Nu heeft ATLUS onthuld dat er een definitieve versie van de game verschijnt. De Shin Megami Tensei V: Vengeance-editie verschijnt op 21 juni en brengt verschillende vernieuwingen met zich mee. Zo zit er een nieuwe verhaallijn in het spel met nieuwe locaties en demonen. Hier zullen al jouw keuzes van grote invloed zijn op het verloop. Ook zal alle DLC al bij deze versie inbegrepen zitten.

Deze editie van het spel verschijnt naast de Switch ook op PC, Xbox en PlayStation.