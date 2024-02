Bekijk hier de Nintendo Direct Partner Showcase (vanaf 15:00)

Bekijk hier de Nintendo Direct vanaf dat de video online komt! Dit zal om 15:00 zijn.

Vandaag zal er weer een Nintendo Direct online komen. Nintendo heeft deze eerste Direct van 2024 begin deze week onthuld. In tegenstelling tot wat er eerst werd gedacht is het dit keer een Partner Showcase. Net als voorgaande Partner Showcases is deze wat korter dan een normale met een lengte van ongeveer 25 minuten. Er zijn geen details over games die er in zullen verschijnen. Echter, zul je weinig Nintendo-franchises hoeven te verwachten. Hoewel eerder games als Fire Emblem Warriors, Fitness Boxing en Mario + Rabbids voorbij kwamen is dat heel sporadisch.

De video zal hier verschijnen om 15:00 wanneer die online komt of eerder wanneer er een première aftelklok online verschijnt.