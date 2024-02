De schattige, maar uitdagende Another Crab’s Treasure heeft een releasedatum

Another Crab's Treasure, een soulslike waar je als heremietkreeft speelt verschijnt in april.

Soulslike spellen staan natuurlijk enorm bekend om hun hoge moeilijkheidsgraad. Echter zou je dat niet verwachten voor een game als Another Crab’s Treasure. Deze op het eerste oogpunt schattige game is veraderlijker dan je denkt. De game laat je als heremietkreeft spelen die tijdens zijn avontuur vele vijanden zal tegenkomen. Om zichzelf te beschermen kun je jezelf beschermen door het vele vuil in de oceaan te gebruiken als schelp. In totaal zijn er meer dan 60 verschillende mogelijkheden met ieder eigen vaardigheden. Denk hierbij aan een blikje of een flessendop bijvoorbeeld. Ook kun je verschillende vechttechnieken leren van andere wezens in de zee.

De game verschijnt op PC, Xbox en Switch. Op de Switch is die aangekondigd voor 25 april, of die ook dan op andere platformen verschijnt, is op het moment van schrijven nog niet bevestigd.