Demo Unicorn Overlord nu beschikbaar!

De game komt uit op 8 maart 2024.

Tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase hebben ATLUS en Vanillaware nieuwe beelden van hun nieuwste game getoond. Unicorn Overlord moet op 8 maart uitkomen. En het mooiste? Je kan vandaag al aan de slag met de demo!

Unicorn Overlord is een strategische RPG van de makers van 13 Sentinels: Aegis Rim en Odin Sphere. Je moet belangrijke beslissingen maken, zowel op het strijdtoneel als daarbuiten. Want elke beslissing die je maakt, kan effect hebben op wie je teamgenoten willen zijn. Uiteindelijk moet je een leger van ruim 60 unieke personages zien te creëren om zo te groeien binnen de 5 naties.

En ja, Unicorn Overlord is nu al speelbaar! Via de eShop kun je een demo downloaden om te zien of deze game bij jou past. Ga jij de demo proberen? Laat het weten in de comments.