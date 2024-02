Deze Nintendo Switch Online Rare-spellen zijn vanaf vandaag te spelen

Ga jij vandaag meteen aan de slag met deze spellen van Rare?

Tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase van vanmiddag werd er zoals gewoonlijk weer van alles aangekondigd. Eén van de aankondigingen was dat er extra Rare-spellen naar Nintendo Switch Online komen. Bovendien hoeven leden niet te wachten tot ze aan de slag kunnen gaan met R.C. Pro-Am, Snake Rattle ‘n’ Roll, Killer Instinct en Battletoads in Battlemaniacs. Al deze titels zijn namelijk per direct beschikbaar gesteld voor de Nintendo Switch Online-leden. Het enige wat je hoeft te doen is de bijbehorende applicatie te updaten.

Mocht je trouwens één van de Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden zijn, dan staat er nog een game op jou te wachten. Blast Corps, een actiespel dat in 1997 op de Nintendo 64 verscheen, is namelijk ook meteen te spelen op jouw Nintendo Switch.

Met welk spel ga jij als eerst aan de slag? Laat het ons vooral weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!