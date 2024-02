Disney Epic Mickey: Rebrushed aangekondigd voor de Switch

Deze iconische 3D platformer krijgt later dit jaar letterlijk een nieuw likje verf!

Disney Epic Mickey is een 3D platform game die in 2010 verscheen voor de Wii. De game werd erg positief ontvangen en kreeg daarom zelfs een vervolg in de vorm van Epic Mickey 2: The Power of Two. Vandaag is er tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase een remake aangekondigd van de eerste Epic Mickey genaamd Disney Epic Mickey: Rebrushed. Deze remake bevat naast opgepoetste grapahics ook allerlei nieuwe moves die Mickey kan uitvoeren. De aankondiging werd gedaan door middel van een trailer die je hieronder kunt bekijken.

In Epic Mickey spring je als Mickey Mouse door de diverse platformlevels van Geweestland. Een kleurrijk land dat is geinspireerd op allerlei klassieke Disney verhalen. Tijdens het doorgronden van de wereld ben je bewapend met een magische kwast. Deze stelt jou als speler instaat om missende platformen in te kleuren en om diverse puzzels op te lossen. Epic Mickey verschijnt ergens later dit jaar voor de Nintendo Switch.