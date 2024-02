DLC Suika Game voegt multiplayerstand toe

Het is tijd om jouw tegenstander te overrompelen met fruit!

Het ongekend populaire spel met miljoenen downloads, genaamd Suika Game, heeft zojuist betaalde downloadbare content gekregen. Dit werd vanmiddag tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase bekendgemaakt. De DLC voegt een lokale-multiplayerstand toe met verschillenden modi. Zo kun je bijvoorbeeld vliegensvlugge keuzes maken in de stand Time Attack of jouw tegenstander overrompelen in de stand Attack. Uiteraard is de originele modus ook aanwezig, dus als je het wat rustiger aan wilt doen dan kan dat ook.

Daarbij is er vandaag ook aangekondigd dat er in de toekomst ook een online-multiplayerstand komt. Op de precieze datum daarvan zullen we alleen nog wel eventjes moeten wachten. Suika Game Multi-Player Mode Expansion Pack gaat vanaf nu voor een bedrag van €2,25 over de digitale toonbank.

Ben jij één van de vele fans van Suika Game en ga je deze DLC dus meteen aanschaffen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!