ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist aangekondigd voor de Switch

Versla bazen, vergaar vaardigheden en verander vijanden in vrienden in een verhaal over vernietiging en vernieuwing.

Vandaag zijn er tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase diverse games aangekondigd. Eën van deze games was de metroidvania ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist. Deze duistere game is een vervolg op de game ENDER LILIES: Quites of the knights. De game werd aangekondigd middels een uitgebreide trailer die je hieronder kunt bekijken.

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist is een metroidvania waarin je speelt als Lilac en haar compagnons. De game bevat veel actie avontuur en een verhaal over vernietigingen en vernieuwing. In de game versla je bazen, vergaar je nieuwe vaardigheden, verander je vijanden in bondgenoten en versterk je jouw band met je kameraden. Welke mysteries staan je te wachten in dit mystieke land, dat wordt gezien als de bron van alle magie? Daar kom je later dit jaar achter wanneer ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist verschijnt voor de Switch. Op een exacte release datum moeten we helaas nog iets langer geduld hebben.