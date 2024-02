Endless Ocean Luminous onthuld voor de Switch

Verken de wonderschone en mysterieuze onderwaterwereld!

Tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase werd er een nieuw deel in de Endless Ocean-reeks getoond. Endless Ocean kreeg eerder al twee delen op de Nintendo Wii en nu dus een gloednieuw deel op de Switch. Endless Ocean Luminous kreeg tevens gelijk een releasedatum. Op 2 mei 2024 komt de game uit. Een trailer ervan kan je hierover bekijken.

In Endless Ocean Luminous verken je een onderwaterwereld vol geheimen. De Verborgen Zee verandert elke duik die je maakt. Daardoor is het elke keer net weer anders. Je kan zowel solo of met mensen online op verkenningstocht. Er is namelijk een onlinemodus waarmee je tot 30 spelers samen de diepten van de oceaan kan verkennen. Daarnaast kan je je ontdekkingen delen en elkaar tijdens het onderzoeken van de oceaan begroeten. In totaal zijn er meer dan 500 wezens om te ontdekken, waarvan sommige zelfs mythisch of waarvan gedacht werd dat ze uitgestorven waren.

