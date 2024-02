FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time heeft eindelijk een releasedatum

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time zal dit najaar verschijnen op de Switch.

Tijdens de Nintendo Direct van vandaag heeft Level-5 de releasedatum voor de nieuwe Fantasy Life-game onthuld. De game laat spelers een gloednieuw eiland verkennen waar weer flink wat geheimen te vinden zijn. Je moet je eigen stad bouwen, reizen naar het verleden en dat doe je met verschillende Lives. Deze Lives zijn in werkelijkheid 14 verschillende rollen waar je vrij tussen kunt wisselen.

Fantasy Life i zal naast veel nieuws ook wat terugkerende personages bevatten en spelers kunnen online met drie vrienden kunnen spelen. De game was oorspronkelijk voor 2023 aangekondigd door Level-5 tot die in december werd uitgesteld. Nu is het echter bekend dat de game op 10 oktober verschijnt op de Switch.