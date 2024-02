GUNDAM BREAKER 4 komt later dit jaar naar de Switch

Bouw jouw ultieme Gunpla!

Deze Nintendo Direct was een leuke opsteker voor fans van de GUNDAM BREAKER-reeks. Bandai Namco heeft namelijk GUNDAM BREAKER 4 aangekondigd! Volgens de uitgever bevindt de game zich momenteel nog in de ontwikkelingsfase, maar wordt er wel een release later dit jaar verwacht. Nog eventjes geduld dus!

Bekijk hieronder de gloednieuwe aankondigingstrailer:

De trailer laat weinig aan de verbeelding over: jij stelt zelf jouw ultieme Gunpla-machine samen, met een scala aan aanpasbare onderdelen. Ook zien we dat je twee verschillende wapens naar keuze kunt gebruiken, zodat je de ene unieke combo na de andere kunt creëren. Jij maakt dus de vechtmachine die he-le-maal bij jou past. Er staan de spelers diverse missies en gevechten te wachten, solo of met maximaal drie vrienden.

En wie tot het einde van de trailer heeft gekeken, heeft ongetwijfeld gespot dat er een uitgebreide Collector’s Edition aan zit te komen…