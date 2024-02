Penny’s Big Breakaway is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Pak jouw jojo er maar bij, want Penny kan je hulp goed gebruiken!

Vorig jaar werd er in juni middels een aankondigingstrailer op het YouTube-kanaal van Nintendo bekendgemaakt dat Penny’s Big Breakaway naar Nintendo’s hybride console ging komen. Vandaag kwam het platform-avonturenspel voorbij tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase en verrassing: de game is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch! De titel gaat voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank en om het spel te downloaden heb je 2,7 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Penny’s Big Breakaway haal je samen met Penny en Yo-Yo alle trucs uit de kast voor het perfecte optreden. In dit platform-avonturenspel zal je door maar liefst 40 levels, welke verdeeld zijn over 11 kleurrijke werelden, moeten rennen, slingeren en stunten. Dit doe je natuurlijk met een reden, want de Emperor heeft namelijk een gigantisch pinguïnleger achter jou aangestuurd. Verder kent deze game ook nog eens een Time Attack-modus, die jouw speedrunskills op de proef zullen stellen. Gaat het jou lukken om uit handen te blijven van de Emperor?

Ben je benieuwd geworden naar Penny’s Big Breakaway? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande video.