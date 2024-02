Pepper Grinder komt eind maart naar de Switch

Vanaf 28 maart speelbaar op de Switch!

Terug in 2022 werd Pepper Grinder al aangekondigd voor Nintendo’s hybride console, nu is ook duidelijk geworden wanneer we met de game aan de slag kunnen. De platformgame komt op 28 maart 2024 naar de Nintendo Switch. Ook is er een nieuwe trailer vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen.

In Pepper Grinder boor je in hoog tempo door levels heen om Pepper’s spullen te zoeken. De boor wordt geregeld afgewisseld met andere soorten gameplay. Denk aan het berijden van een robot of schieten met een machinegeweer. Toch draait het grotendeels om het doorlopen van de wereld via boorroutes. Er zijn genoeg mogelijkheden om nieuwe boren te vinden of te upgraden. Daarnaast kom je ook nieuwe schatten tegen die je kunt verkopen om Pepper op te peppen of onbekende paden te openen.

