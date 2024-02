Picross S+ verschijnt eind deze maand op de Nintendo Switch

Maak je klaar voor een heleboel puzzels!

Je hebt vast wel meegekregen dat de eShop van de Nintendo 3DS gesloten is. Dat betekent dat helaas vele games niet meer te downloaden zijn in Nintendo’s oude digitale winkel, waaronder de Picross e-serie. Dit is dan ook precies de reden dat ontwikkelaar en uitgever Jupiter vorig jaar in september Picross S+ aankondigde. Deze titel kan namelijk alle puzzels van Picross e bevatten. Ik gebruik hier het woord ”kan” omdat Picross e2 tot en met Picross e9 gaan als extra downloadbare content over de toonbank zullen gaan.

Het standaard spel bevat in totaal 300 verschillende puzzels. Dit aantal is minder dan bijvoorbeeld Picross S7, S8 en S9, maar het prijskaartje van Picross S+ ligt dan ook een stuk lager. De game gaat namelijk op donderdag 29 februari voor een bedrag van €4,99 over de digitale toonbank. Kies je er trouwens voor om alle DLC aan te schaffen, dan kan het aantal puzzels oplopen tot bijna 2000 picross-puzzels!

Als je van plan bent Picross S+ te kopen, ga je dan ook alle DLC aanschaffen of niet? Laat het ons vooral weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!