Pocket Card Jockey: Ride On! nu beschikbaar

De solitaire-paardenracegame is nu voor de Nintendo Switch beschikbaar!

Misschien herken je Pocket Card Jockey nog wel van de Nintendo 3DS. Of misschien zelf van Apple Arcade, waar Pocket Card Jockey: Ride On! sinds vorig jaar op staat. Zojuist is tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase aangekondigd dat Ride On! naar de Nintendo Switch komt en wel per vandaag. De game is voor €15,00 nu te koop in de Nintendo eShop. Tevens is er een demo te downloaden voor als je eerst wil kijken of het wat voor je is.

Pocket Card Jockey: Ride On! is de populaire solitaire-paardenracegame, waarbij je de finish moet behalen door solitaire te spelen. Maar om goud te behalen zal je wel de beste kaarten moeten hebben. Mocht het gelukt zijn om te winnen, dan kan je vervolgens nieuwe paarden aan je stal toevoegen. Hoewel het concept hetzelfde is als voorheen, zijn er aan deze versie nieuwe strategische regels toegevoegd. Ook kan meedoen aan onlineraces.

Heb jij ooit Pocket Card Jockey gespeeld? Laat het ons in weten in de reacties!