STAR WARS Battlefront: Classic Collection aangekondigd voor de Switch

Deze klassieke Battlefront games komen op 14 maart naar de Switch!

Bij de naam Star Wars Battlefront denk je wellicht aan de moderne Battlefront games die EA en Dice hebben gemaakt in 2015 en 2017. De geschiedenis van deze shooter franchise binnen het Star Wars universum begint echter pas in het jaar 2004. Toen verscheen de allereerste Star Wars Battlefront die toen werd gemaakt door Pandemic Studios. Deze shooter was razend populair en kreeg daarom ook een vervolg genaamd Star Wars Battlefront 2 in 2005. Vandaag is er tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase een collectie aangekondigd van deze klassieke Battlefront games genaamd: Star Wars Battlefront: Classic Collection. Je kunt de trailer onder dit artikel bekijken.

In Star Wars Battlefront Classic Collection vecht je als diverse Star Wars helden en schurken in iconische veldslagen. De game bevat zowel een singleplayer campagne als lokale en online multiplayergevechten. Deze gevechten zijn speelbaar met wel 64 spelers tegelijk. Naast welbekende personages als Luke Skywalker, Anakin Skywalker en Darth Vader voegt deze collectie ook nieuwe karakters en locaties toe. Denk hierbij aan: Kit Fisto en Asajj Ventress en bonuslocaties zoals Jabba’s Palace, Bespin: Cloud City en Yavin 4: Arena. STAR WARS: Battlefront Classic Collection landt op 14 maart op de Nintendo Switch.