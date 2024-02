Sword Art Online: Fractured Daydream voegt werelden samen

Een gloednieuwe Sword Art Online-game, Sword Art Online Fractured Daydream is vandaag onthuld.

Sword Art Online is al jaren een fenomeen. De franchise die ontstaan is uit een web novel-serie gaat over mensen die in levensechte virtual reality werelden vast komen te zitten met vaak dodelijke gevolgen. In Fractured Daydream betreed je een verstoorde versie van de wereld van Sword Art Online. Hier bepalen herinneringen wat er gebeurd. Zo komen dus verschillende elementen van bekende Sword Art Online werelden samen.

Zo zie je de feeën van Alfheim Online, maar ook bekende eindbazen uit de oorspronkelijke Aincrad voorbij komen. Deze eindbazen kun je alleen proberen te bevechten, maar ook is het mogelijk om deze aan te pakken met maar liefst 20 man via online features. Speel met je favoriete Sword Art Online personages of pas ze aan naar jouw voorkeuren.

De game verschijnt ergens dit jaar voor de PlayStation 5, Xbox, PC en Switch.