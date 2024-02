World of Goo 2 komt op 23 mei naar de Switch

Stel je verbeeldingskracht op de proef in World of Goo 2!

World of Goo 2 is een puzzelgame en een vervolg op het originele World of Goo die in 2008 verscheen op de Wii. Vandaag zijn er tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase nieuwe beelden getoond van deze sequel en hebben we een releasedatum gekregen. Zo weten we nu dat de game op 23 mei als console-exclusive naar de Nintendo Switch komt. Bekijk de nieuwste beelden hieronder.

World of Goo 2 is zoals eerder gezegd een puzzel-game. In de game moet je de titulaire Goo allerlei puzzels oplossen waarin je verbeeldingskracht op de proef wordt gesteld. Je gebruikt deze levende en vloeibare wezentjes namelijk om bruggen te bouwen, torens uit de grond te stampen, terrein te vervormen en vliegende machines van brandstof te voorzien. Deze Goo-ballen hebben verschillende soorten eigenschappen. Zo zijn er bijvoorbeeld explosieve goo, groeiende goo en krimpende goo. Deze gebruik je in ruim 64 verschillende levels. Lukt het jou om alle puzzels op te lossen? Laat het weten in de reacties!