Xbox brengt Grounded en Pentiment naar de Switch

Eén van de twee is morgen al beschikbaar. De ander komt in april.

Xbox kondigde vorige week aan dat er vier games van hun studio’s naar andere platformen zouden komen. Tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase zijn er twee onthuld die nog dit jaar op de Switch verschijnen. Het gaat hier om de live service game Grounded en de sidescroller Pentiment.

De eerste game, Grounded, verschijnt op 16 april. In deze game speel je als een mens ter grootte van een mier. Je zult alleen of met andere spelers samen de wereld moeten verkennen, structuren bouwen en bovenal overleven. Je zult namelijk flink in gevaar komen door de reusachtige insecten. Nergens, zelfs niet in je basis ben je hier veilig voor. Ontdek de wereld of volg het verhaal om te ontdekken wat er met je gebeurd is.

Pentiment werd in de Direct maar kort getoond tijdens een snel overzicht, maar verschijnt morgen al in de eShop. In dit spel stap je in een levend kunstwerk. De stijl is geïnspireerd door handschriften en houtsneden uit een bijzondere tijd in de geschiedenis van Europa. Je speelt als Andreas Maler, een meesterkunstenaar die leeft in de 16e eeuw. Al je keuzes moet je wel overwogen maken, aangezien de wereld hier door beïnvloed wordt.