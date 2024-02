Bandle Tale: A League of Legends Story krijgt launchtrailer

Bandle Tale: A League of Legends Story is nu verkrijgbaar!

Bandle Tale: A League of Legends is sinds gisteren verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en daar hoort natuurlijk ook een passende launchtrailer bij, welke je hieronder kunt bewonderen. Mocht je nog twijfelen over de game, bekijk dan vooral ook onze uitgebreide review van de game op onze website.

Bandle Tale: A League of Legends Story is een crafting RPG en vooral geschikt voor fans van “cozy games”. Het speelt zich af in Bandle City. In deze stad kan alles met magie, en dus ook alles misgaan. Je speelt als een Yordle en moet de magie terug brengen. Zo kan je ook de stad verbeteren, andere inwoners helpen en een hoop bouwen.

Ga jij de game in huis halen? Laat het ons weten in de reacties!