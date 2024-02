Japan krijgt Guitar Life: Lesson 1 met speciale controller

Op een nieuwe manier gitaar leren spelen.

Gisteren was er weer een hoop te genieten met de Nintendo Direct. En hoewel we niks te klagen hebben, moeten we eerlijk zeggen dat Japanse Nintendo-fans het toch net even iets beter hebben. Zo maakten we gisteren al bekend dat Mother 3 exclusief in Japan naar NSO komt, maar nu leren we via Nintendo Life van nog een game die alleen daar is aangekondigd. Guitar Life: Lesson 1 moet een nieuwe manier zijn van gitaar leren spelen. En accessoire-fabrikant Hori heeft daar een bijzondere controller voor bedacht:

Zoals je kan zien gaat het om een replica van een gitaar, speciaal ontworpen voor de Nintendo Switch. Dit is dus niet een gitaar met knopjes, zoals Guitar Hero, of een echte gitaar zoals in Rock Smith. Dit is een accessoire die Hori speciaal heeft ontworpen om op een laagdrempelige manier gitaar te leren spelen.

Of de game en bijbehorende accessoire ook naar het westen komt, is nog onduidelijk. Je zou het natuurlijk kunnen importeren, maar dan krijg je wel les van een Japanse docent. Iets wat voor veel westerlingen misschien het laagdrempelige tenietdoet.

Zou jij een Engelse/Nederlandse versie willen van deze game? Laat het weten in de comments!