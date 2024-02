Spring van 2D naar 3D!

Uitgever Devolver Digital heeft op hun Youtube-kanaal nieuwe gameplay getoond van The Plucky Squire. De game, die zich grotendeels afspeelt in een prentenboek, staat gepland voor een release in 2024. Bekijk de gameplay-video hier:

In de video is te zien hoe je als held door het prentenboek beweegt en vijanden verslaat. Door via een poort naar de ‘echte’ 3D-wereld te transporteren, kun je het boek beïnvloeden. Zo kun je naar een andere pagina omslaan of de locatie van de poort veranderen om op nieuwe plekken te kunnen komen.

Heeft deze video je nog enthousiaster gemaakt voor The Plucky Squire? Je moet nog even geduld hebben, want een echte releasedatum weten we nog niet. Maar deel gerust je enthousiasme in de comments onder dit artikel!