[Review] Bandle Tale: A League of Legends Story

Trigger warning: ook Teemo komt langs!

League of Legends begon ooit als een simpele MOBA waar twee teams van vijf tegen elkaar ten strijde trekken. Inmiddels zijn er naast een professionele eSports League ook een animatieserie, strips, een bordspel en zelfs heuse muziekgroepen in het leven geroepen. Uiteraard passen spin-off games ook perfect in dat rijtje thuis, en Bandle Tale: A League of Legends Story is de nieuwste in deze serie. Lees hier of deze cozy knutselgame de moeite waard is!

Het pittoreske Bandle

Bandle is een bijzondere stad uit het League of Legends-universum. Deze mysterieuze plek is namelijk de thuisbasis van de Yordles: pluizige, sociale en kleine (maar zeg dat vooral niet tegen ze!) wezentjes. In Bandle Tale bestaat de stad uit verschillende ‘zwevende’ eilanden die via portalen met elkaar zijn verbonden. Elk eiland heeft een eigen thema. Zo heb je Gadgeton, waar de beroemde Rumble zijn technische creaties in elkaar flanst, of Inspiration Isle waar Lulu en haar sidekick Pix de boel betoveren. Zelf speel je als een yordle uit Yarnville, stad van de Knitters (breiers).

Hoewel breien misschien niet zo indrukwekkend lijkt als mecha’s bouwen, is niets minder waar. Met breien kun je namelijk portalen maken! En, helaas, ook slopen. Want als je naar een feestje gaat om je idool te ontmoeten, doe je iets waardoor het hoofdportaal ontploft. Niets werkt meer! En alsof dat nog niet erg genoeg is, raak je je idool én je beste vriendin kwijt tussen de portalen. Tijd voor een reddingsmissie dus. Maar hiervoor moet je wel je brei-expertise in de strijd gooien.

Lekker knutselen

Bandle Tale is een crafting game. Dit betekent dat de hoofdmoot bestaat uit het verzamelen van materialen om die vervolgens om te zetten in nieuwe voorwerpen. Die voorwerpen kun je dan weer gebruiken om nog ingewikkeldere dingen in elkaar te zetten. En die ingewikkeldere voorwerpen kun je dan weer gebruiken om … Nou ja, het is je vast duidelijk! Op elk eiland zijn andere dingen te vinden en om echt mooie creaties te maken zul je van alles moeten combineren.

Hoewel jouw Yordle al 100 jaar in de leer is als Knitter, heeft niemand je ooit voorbereid op een situatie als deze. Een beetje out-of-the-box denken is dus wel nodig. Gelukkig kun je door inspiratie te verzamelen nieuwe recepten en voordelen te kopen. Deze inspiratie krijg je van je dagelijkse bezigheden, maar ook van de drie V’s: verkopen, voedsel en feesten (okee, bijna drie V’s dan).

Glamping

Je Yordle stapt niet zomaar de deur uit. Voor je vertrek, ben je namelijk voorzien van een Knitters rugzak. Deze magische rugzak kun je uitklappen tot een grote tent die je kunt inrichten als werkplaats. Daarnaast heb je enkele bijzondere kleden aan je rugzak bevestigd die goed van pas komen. Met het picknickkleed kun je een soort restaurantje openen waar je buren kunnen komen eten. En zodra ze voldaan zijn, rol je het feestkleed uit. Daarmee krijg je een omgeving die je leuk aan kunt kleden voordat je Yordles uitnodigt voor gezelligheid. Door ze daarna wat zelfgemaakte spulletjes te verkopen, krijgen ze tijdens het winkelen weer honger. Zo heb je altijd iets te doen!

Uiterlijk

Dit vrolijke spel is geheel in pixelstijl. Nou ben ik sowieso al fan van pixel-art, maar de fantastierijke omgevingen waren echt een bonus. Je ziet dat er veel aandacht en liefde in de eilanden is gestopt: het is een lust voor het oog. En hoewel kennis van League of Legends absoluut niet nodig is, zijn er wel leuke verwijzingen naar de game. Bandle Tale zit vol leuke herkenningsmomentjes, al lijken de persoonlijkheden van sommige personages niet helemaal aan te sluiten op het ‘bronmateriaal’.

Ondanks het feit dat Bandle Tale een erg ontspannen spel is, werd het beeld soms wat schokkerig als mijn Yordle rende. Dit had voor de gameplay weinig gevolgen maar was wel irritant. Daarnaast is het spel soms vrij ingewikkeld. Het duurde even voordat ik snapte hoe ik mijn kleden moest uitrollen en de verkoop, voedsel, feest-routine doorhad. Daarnaast heeft het craften soms zoveel lagen dat je bijna vergeet waar je nou precies mee bezig bent. Maar nergens voelt dit spel gehaast: ondanks het feit dat je mensen uit een portaallimbo moet redden, kun je lekker de tijd nemen om dingen uit te vogelen. En dat moet je ook zeker doen, want ondanks de schappelijke prijs van € 24,99 in de eShop speel je dit verhaal niet in een paar avondjes uit!

Conclusie

Om er een eind aan te breien: ik vond dit echt een heerlijk spel. Ik heb genoten van de kleurrijke wereld en het ongedwongen rondbanjeren op de vijf eilanden van Bandle. Er zijn veel, veel verschillende recepten vrij te spelen en van alles verzamelen is ook vermakelijk. Soms werd ik wel ongeduldig van het craften. Dan had ik bijvoorbeeld na geren en gevlieg bakstenen gebakken, maar vergat ik waar ik ze eigenlijk voor nodig had. En hoewel het de gameplay niet belemmerde, is het toch zonde dat het beeld kan schokken. Maar ondanks deze punten heb ik veel tijd in Bandle Tales zitten, veel meer dan ik had verwacht voor een spel dat € 24,99 kost. Zoek je een spel waar je in je eigen tempo kunt knutselen en feesten? Dan is dit een goede aankoop!

+ Knusse en fantasierijke pixelwereld

+ Goede verhouding tussen de prijs en de speelduur

– Soms wat schokkerig beeld

– Gameplay kan onnodig ingewikkeld zijn

DN-score: 7,5