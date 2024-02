Switch versie Metal Mind krijgt releasedatum

Ook is er een nieuwe trailer verschenen!

De Switch versie van Metal Mind, een mecha roguelite actie game, komt naar de Switch. De game werd in 2020 aangekondigd en kwam twee jaar later uit om Steam. Een Switch versie stond al langer in de planning, maar een datum daarvoor kon een lange tijd niet gegeven worden. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Uitgever 2P Games en ontwikkelaar Whirllaxy Limited hebben aangekondigd dat de game op 7 maart naar de Switch komt. Dit werd aangekondigd door middel van een trailer, welke je hieronder kan bekijken.

Metal Mind is een roguelite avontuur waarin jij de rol speelt van een zelfbewust geworden robot. Klinkt cool, maar het verhaal draait juist om een wereld waarin een organisatie net heeft besloten dat dit niet de bedoeling is. Een team van politici, wetenschappers, ingenieurs en geheimagenten zijn van mening dat robots geen vrije wil mogen hebben, en zijn begonnen robots te controleren op tekenen van A.I. Als dit wordt vastgesteld wordt hun bewustzijn weggenomen. Jij hebt hier geen zin in en gaat op zoek naar tekenen van verzet om robots zoals jou te bevrijden. Met meer dan 100 verschillende wapens en vele manieren om je lichaam aan te passen ga je de vele vijanden te lijf die je in de weg staan.