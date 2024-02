Video vergelijkt Disney Epic Mickey: Rebrushed met Wii-versie

Bekijk de verschillen met het origineel!

Gisteren werd tijdens de nieuwe Nintendo Direct een remake aangekondigd van Epic Mickey. Disney Epic Mickey is een 3D platform game die in 2010 verscheen voor de Wii. De game werd erg positief ontvangen en kreeg daarom zelfs een vervolg in de vorm van Epic Mickey 2: The Power of Two. Deze remake bevat naast opgepoetste graphics ook allerlei nieuwe moves die Mickey kan uitvoeren.

Benieuwd naar de grafische verschillen tussen deze aankomend remake en de eerder verschenen Wii-versie van de game? Een nieuwe video, welke je hieronder kunt bewonderen, laat alvast wat verschillen zien. Epic Mickey: Rebrushed moet later dit jaar verschijnen, maar een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.