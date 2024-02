Bō: Path of the Teal Lotus verschijnt 18 juli

Spring en zweef door prachtige, handgetekende omgevingen.

In februari 2022 werd Kickstart-game ‘Bō: Path of the Teal Lotus’ gelanceerd. Met succes, want op 18 juli staat deze handgetekende platformer in de eShop! Wat is er al bekend over deze metroidvania van ontwikkelaar Squid Shock Studios? Je leest het hier!

Bō: Path of the Teal Lotus valt onder het genre metroidvania. Deze games hebben vaak gemeen dat het non-lineaire platformers zijn. Het is in zulke spellen geen kwestie van blindelings voorwaarts gaan. In plaats daarvan speel je krachten vrij waardoor je eerder bezochte gebieden opeens beter kunt verkennen. Als je bijvoorbeeld een dubbele sprong leert, zijn een hoop gebieden die eerst buiten bereik lagen opeens een stuk interessanter!

In Bō: Path of the Teal Lotus speel je het vosachtige wezentje Bō. Je bent neergedaald uit de hemel omdat je een belangrijke rol moet spelen in een eeuwenoud ritueel. Door gebruik te maken van de verschillende functies van je staf, beweeg je je langzaam door de prachtige wereld die is geïnspireerd door Japanse folklore. En vol zit met mysterieuze vrienden én vijanden. Een beetje behendigheid zal geen overbodige luxe zijn! Hieronder zie je de nieuwste trailer. Wat vind jij van deze game? Laat het ons weten in de comments!