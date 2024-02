New Star GP scheurt in 2024 naar de Switch

Scheur terug in de tijd!

Fans van retro racespellen kunnen later dit jaar aan de slag met een gloednieuwe game. New Star GP is namelijk aangekondigd om dit jaar naar Nintendo’s hybride console te komen. De game ziet er niet alleen uit als een race-game van vroeger, ook de gameplay moet nostalgische gevoelens doen opkomen. Een eerste trailer van de game is hieronder te bekijken.

Zoals gezegd is de game echt helemaal retro en zul je onder andere kunnen racen in onder andere Tokyo en de Côte d’Azur van de jaren ’80 en ’90. Multiplayer is ook aanwezig in de game en net als vroeger kun je deze game samen op de bank spelen via split-screen. Ook is het mogelijk je auto te upgraden en kent de game een career mode. Benieuwd geworden? Laat het ons hieronder weten!