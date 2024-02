Farming Simulator Kids krijgt releasedatum + nieuwe trailer

Een leuk en kleurrijk avontuur voor kinderen!

Afgelopen november werd Farming Simulator Kids aangekondigd. Het is precies wat je ervan verwacht, een simpele en cozy farming sim voor kinderen. Het doel van de game is om “de nieuwe generatie te introduceren met het kleurrijke en leuke boerderij leven en de wonderen van de natuur.” Toen de game werd aangekondigd was er nog geen releasedatum bekend, maar daar kwam eerder de week verandering in. Giants Software heeft namelijk aangegeven dat de game op 26 maart naar de Switch komt. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Farming Simulator Kids probeert het boerderij leven op een leuke en kindervriendelijke manier neer te zetten. Kinderen zullen verschillende stukken land bezoeken waar ze groenten leren planten en groeien, of waar ze zorgen voor boerderijdieren zoals koeien, kippen of ganzen. Omdat grote machines een must zijn op de boerderij zullen ook deze natuurlijk niet ontbreken. Naast minigames zoals het helpen van je buren met het maken van een sandwich, kunnen kinderen hun groenten ook verkopen op de markt. Dit om een idee te krijgen van de waarde van de spullen die ze zelf gegroeid hebben.