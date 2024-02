Heavenly Bodies verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Donderdag is het tijd voor jouw ruimtemissie!

In november kwam ontwikkelaar en uitgever 2pt Interactive met het nieuws naar buiten dat ze druk bezig waren met de Switch-versie van Heavenly Bodies. Deze zou ergens in februari moeten verschijnen, maar een exacte releasedatum werd een paar maanden terug nog niet met de wereld gedeeld. Inmiddels is het duidelijk geworden dat het actie-avonturenspel volgende donderdag te spelen gaat zijn op de Nintendo Switch. De game gaat op 29 februari voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank en om deze titel te downloaden heb je 2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Heavenly Bodies speel je een astronaut op een ruimtemissie. Tijdens deze missie moet er een hoop gebeuren: van onderzoek tot het bouwen van ruimte-teloscopen. Nou zijn dit al niet de makkelijkste opdachten, en het ontbreken van onze aardse zwaartekracht doet daar nog een schepje bovenop! Met je joysticks bestuur je de armen van je astronaut, en ook over de handen en benen oefen je controle uit. Hiermee probeer je je een weg door de ruimte en je opdrachten te banen.