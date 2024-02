Freddi Fish keert terug op de Nintendo Switch

Eind deze week al speelbaar.

Enkele jaren terug verscheen Freddi Fish 3 al op Nintendo’s hybride console en later dit jaar keert opnieuw een stukje nostalgie terug met Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds. Deze titel zal vanaf 29 februari speelbaar zijn op Nintendo’s hybride console. Kinderen uit de jaren ’90 weten het ongetwijfeld nog als de dag van gisteren: Freddi Fish was toen een populaire reeks point-and-click spellen speciaal voor kinderen.

In dit nieuwe deel help je Freddi Fish en Luther de ontbrekende zaadjes op 40 verschillende plaatsen te vinden. De game is opnieuw gericht op kinderen en deze staan leuke ontdekkingen te wachten terwijl ze samen met Freddi de oceaanbodem verkennen. In de game zijn meer dan 500 geheime klikpunten te verkennen met telkens een nieuwe verrassing. De bijbehorende trailer van Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds is hieronder te bekijken.