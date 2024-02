One More Dungeon 2 verschijnt aanstaande vrijdag op de Nintendo Switch

Neem hier een kijkje naar de trailer van het vervolg op One More Dungeon!

Het is alweer een tijdje terug, maar eind 2017 kwam er een spelletje naar Nintendo’s hybride console genaamd One More Dungeon. Mocht je erg van dat spel genoten hebben, dan hebben we goed nieuws voor je, want vandaag hebben ontwikkelaar Stately Snail en uitgever Ratalaika Games het vervolg aangekondigd! One More Dungeon 2 laat overigens niet lang meer op zich wachten, aangezien deze game vanaf vrijdag 1 maart al te spelen is op de Switch. One More Dungeon 2 gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank en om deze titel te downloaden heb je 470 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

One More Dungeon 2 is een eerste-persoonsschietspel vol met actie. In deze game kruip je in de huid van een avonturier die wakker wordt in de ruïne van een oud fort. Hier is de naamloze persoon in kwestie gevangengenomen door reusachtige, maar ook intelligente slakken. Nu is het natuurlijk aan jou de taak om te ontsnappen, maar pas wel op voor de vele valstrikken en gevaarlijke wezens. Verder kent deze titel vijf gebieden, een arsenaal aan wapens en magie, meerdere eindbaasgevechten en natuurlijk ook een aantal geheimen. Gaat het jou lukken om uit deze verschrikkelijke kerker te komen?

Ben je benieuwd geworden naar One More Dungeon 2? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!