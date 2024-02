[Review] Piczle Cross: Story of Seasons – Vermakelijke combinatie

Lees in onze review of het boerenleven vol nonogrammen ons is bevallen!

Op de Nintendo Switch zijn er de afgelopen jaren al talloze spellen verschenen die draaien om nonogrammen. Mogelijk doet de term nonogram geen belletje rinkelen, dat kan doordat het zelfs beter bekend is onder de namen Picross en Japanse puzzel. Allen namen voor een en dezelfde puzzel. Inmiddels is er al de langlopende reeks van Jupiter met vele delen aan Picross-games, maar er zijn er meer met dit soort games. Rainy Frog ken je mogelijk al van de Piczle-reeks. Piczle is een allesomvattende term voor verscheidene puzzelgames. Zo heb je Piczle Lines, Piczle Colors en Piczle Cross. En van die laatste is er nu een nieuw deel verschenen. Piczle Cross: Story of Seasons komt op 27 februari 2024 uit in de Nintendo eShop voor €9,99 en combineert nonogrammen met Story of Seasons. Of die combinatie een vermakelijk boerenleven aflevert, dat lees je in onze review!

Nonogrammen

Het principe van een nonogram is vrij eenvoudig. Aan de boven- en linkerkant staan cijfers afgebeeld, die aangeven hoeveel vakjes er zwart gekleurd moeten worden. Tussen twee cijfers moet altijd één of meer lege vakjes zitten. Door slim te puzzelen en te kijken valt er te achterhalen wat er sowieso al ingekleurd kan worden. Met dat alvast ingekleurd heb je voldoende aanwijzingen om de rest van de puzzel op te lossen. Uiteindelijk verschijnt er een mooi plaatje, wat bij het Story of Seasons-thema past.

In totaal zijn er ruim 300 puzzels om op te lossen. Het grootste deel daarvan zijn normale nonogrammen, de rest is onderdeel van Collage Puzzles. Collage Puzzles houdt in dat je allemaal nonogrammen moet oplossen die samen een grote afbeelding vormen. Deze zijn vaak wat uitdagender, doordat je niet goed kan zien wat het moet worden. Gokken is dan geen optie en je moet het echt volgens de regels oplossen om het tot een goed eind te brengen. Niet iedereen is even goed in dit soort puzzels en daarom is er de mogelijkheid om hulpmiddelen te gebruiken. Ik ben er een groot voorstander van, omdat meer mensen hierdoor van de game kunnen genieten.

Besturing

De besturing is een cruciaal aspect voor een puzzelgame. Normaal speel ik voornamelijk de Picross-games en ben ik bekend met hun besturing. Die van Piczle Cross wijkt niet veel af, op de missende touchscreen-besturing na. Hoewel dat allemaal koek en ei lijkt, is er toch iets wat voor mij net niet lekker werkt. Het verplaatsen van vakje naar vakje gaat net te traag en voelt niet soepel genoeg. Na heel wat uren begint het wel te wennen, maar het blijft regelmatig een hindernis als je denkt even snel naar de andere kant van de puzzel te gaan. Daarbij vond ik de cijfers wazig ogen bij grote puzzels in handheldstijl. Het zijn allemaal kleine dingetjes die de ervaring niet in de weg zitten, maar toch net hinderlijk genoeg zijn om op te vallen.

Volop Story of Seasons

Voor de SoS-fans is het een feest der herkenning. Als eerste met de plaatjes van bekende personages uit de vele games en voorwerpen zoals een bijl of fruit is er altijd wel iets wat goede herinneringen oproept. Zelf kan ik me scharen onder de SoS-fans en die herkenning was er overduidelijk. Ik probeer ook steeds tijdens het puzzelen al te raden wat het plaatje gaat worden. Al zat ik er nogal vaak naast, is het achteraf toch vrij goed herkenbaar. Dat komt mede doordat de puzzel dan ingekleurd wordt en het niet zwart-wit blijft.

Als tweede de almanak. In de almanak vind je een muziekspeler waar je muziek uit de verscheidene SoS-games kan beluisteren. Wat de muziek betreft zit het dus wel goed. Hetzelfde geldt trouwens voor de muziek tijdens het puzzelen. Ook dat is heerlijk aanstekelijk en gaat niet vervelen. Maar dat is niet alles wat je daar kan vinden. De almanak bevat een groot aantal afbeeldingen uit de Story of Seasons-games die je vrijspeelt door de puzzels op te lossen. Het is een leuk extraatje en een goede motivatie om alle puzzels op te lossen.

Als laatste de boerderij die je ziet ontwikkelen tijdens jouw reis. Een reis in een simpele puzzelgame? Ja, je kan het zeker als een reis zien. Al zit er geen verhaal bij en kies je zelf de puzzels uit, de boerderij gaat op de achtergrond door jaargetijden heen. Interactie is er daarentegen niet. Het is puur kijken naar een bewegend plaatje van hoe de boerderij eruitziet.

Conclusie

Voor wie al vele nonogrammen heeft opgelost is Piczle Cross: Story of Seasons een makkelijke aanrader. Het heeft de kenmerkende gameplay en bevat voldoende puzzels om mee zoet te zijn. Echter zijn er hinderlijke dingen met de besturing, zoals de trage verplaatsing van de cursor en het wazig zijn van de cijfers bij grote puzzels. Naast dat het voor de puzzelaars een aanrader is, is het ook een genot voor de Story of Seasons-fans die eens een heerlijke puzzelgame willen spelen. Al met al een goede puzzelgame die Story of Seasons in alles uitstraalt.

+ Ruim 300 nonogrammen om op te lossen

+ Het ademt Story of Seasons

+ Een almanak om te vullen door puzzels op te lossen

+ Hulpmiddelen voor wie dat nodig heeft – Het verplaatsen van vakje naar vakje gaat relatief traag

– De cijfers zijn bij grote puzzels in handheldstijl onduidelijk

DN-score: 7,3