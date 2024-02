[Roundtable] Dit verwacht (en hoopt) de DN-redactie van de aankomende Pokémon Presents

Deze week is er weer een Pokémon Presents. In deze roundtable bespreken een aantal redactieleden hun verwachtingen/hoop.

Een gloednieuwe Pokémon Presents komt eraan en dat bleek op onze redactie het ideale moment te zijn voor een nieuwe roundtable. In de DN Roundtable lees je regelmatig de meningen en gedachtes bij verschillende vragen en stellingen van onze redactie. Deze keer spreken verschillende redactieleden zich uit over de aankomende Pokémon Presents. Op de eerste plaats delen we met jullie wat wij verwachten te gaan zien, maar uiteraard ook wat we hopen te gaan zien.

De nieuwe Nintendo Direct zal op 27 februari om 15:00 uur Nederlandse tijd plaats gaan vinden. Deel hieronder ook vooral jouw verwachtingen in de vorm van een reactie!

Jorden

Heel eerlijk verwacht ik niet veel bijzonders dit jaar tijdens de Pokémon Presents. Zo verwacht ik absoluut geen nieuwe generatie en ook een Let’s Go-game zie ik niet snel gebeuren. Naast verschillende updates rondom de verschillende titels voor smartphones verwacht ik maar één grote aankondiging. Dat is een remake van Black & White/Black & White 2. Niet omdat de game zoveel geteased zou zijn, maar omdat het tijd is.

Eigenlijk is het zo sinds Ruby & Sapphire dat na een nieuwe generatie er een remake komt. De enige uitzondering was van Black & White naar X & Y wat ook wel te maken had met dat je niet op een console begint met een remake. Na Fire Red/Leaf Green, Heart Gold/Soul Silver, Alpha Sapphire/Omega Ruby en Brilliant Diamond/Shining Pearl is het dus logischerwijs tijd voor een remake van Black & White. De kans dat dit weer door een derde partij wordt gedaan is wat mij betreft ook erg groot.

Ik verwacht niet dat het gebeurt, maar ik hoop enorm op een nieuwe Legends-game. Welke generatie dat in gebeurd maakt mij niet zo veel uit. De lore van Pokémon kan enorm diep gaan, namelijk voor elke regio. Ik verwacht echter niet dat die zo snel al zal komen. 2021/2022 was namelijk een bijzonder jaar met veel releases en ik zie dat niet snel nog een keer gebeuren. Ook verwacht ik dat het overgrote deel van Game Freak druk bezig is met een nieuwe generatie voor een aankomende nieuwe console van Nintendo.

Dimitri

Een Pokémon Presents is altijd genieten, maar eerlijk gezegd verwacht ik niet heel veel bijzonders deze editie. Scarlet & Violet zijn met het tweede DLC-pakket compleet, maar het zal te vroeg zijn om de tiende generatie aan te kondigen. Sterker nog, ik hoop dat The Pokémon Company en Game Freak hun tijd nemen na de technische issues waar we in Paldea tegenaan liepen. Zo’n jubileumeditie als de tiende generatie moet wel heel speciaal zijn.

De remakes van Black & White staan ook op het verlanglijstje, maar ook daarvoor geldt dat TPC wat goed te maken heeft. De remakes van Diamond & Pearl lieten heel wat te wensen over en kwamen niet in de buurt van de kwaliteit van eerdere remakes. Dus ook voor die games hoop ik dat ze hun tijd nemen.

Wat ik hoop? Een nieuwe Legends zou zeer gewaardeerd worden. Pokémon Legends: Arceus was mijn GOTY van 2022 en er draait natuurlijk een geruchtenmolen dat Kyurem nu aan de beurt is om aan te sluiten op de Black & White-remakes. Wat ik verwacht? Updates voor Pokémon Café, Pokémon Unite en Pokémon Go? Leuk voor de fans. Maar echt, laten we hopen op Legends 2!

Alice

In tegenstelling tot Dimitri en Jorden hoeft van mij een Pokémon Legends-game niet meer. Ik was er geen fan van, omdat het me niet de ontspanning gaf die andere Pokémon-games mij wel geven. Persoonlijk zie ik liever een nieuwe Pokémon Let’s Go-game. Juist de simpele gameplay was een schot in de roos. Welke regio dan centraal zou moeten staan, maakt me niet zo uit. Natuurlijk verwacht ik ook de nodige updates voor mobiele games, zoals een event voor Pokémon GO, iets over Pokémon Sleep en Unite. Als laatste ben ik best nieuwsgierig of ze nog met een interessante raid komen voor Pokémon Scarlet en Violet.

Dan nog een laatste wens, al verwacht ik totaal niet dat die game ooit zal komen. Ik zou Pokémon Art Academy graag zien terugkeren op de Nintendo Switch. Op de Nintendo 3DS heb ik dat spel heel veel gespeeld en tot op de dag van vandaag heb ik er goede herinneringen aan. Het zal wel een lastige game zijn voor de Switch, omdat je het tweede scherm mist en het touchscreen noodzakelijk is. Ik verwacht dat dat spel dan alleen in handheldstijl gespeeld kan worden in combinatie met een pennetje.