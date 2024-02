Heroes Made in Asia volgend jaar naar Utrecht

Een nieuwe locatie voor Heroes Made in Asia!

Met meer dan 12 duizend bezoekers was Heroes Made in Asia afgelopen weekend een succes. De organisatie zegt nu klaar te zijn voor de volgende stap.

Meer mogelijkheden in Utrecht

Na vier succesvolle edities in Gorinchem, heeft de organisatie van Heroes Made in Asia (HMIA) besloten om hun evenement te verplaatsen naar de Jaarbeurs in Utrecht. Hiermee zullen alle Heroes-evenementen plaatsvinden in het ‘midden van het land’. Reden om hiervoor te kiezen is een betere toegankelijkheid, bereikbaarheid en groeimogelijkheden. Er wordt benadrukt dat de opzet niet zal veranderen. HMIA blijft dé plek voor alles over de Aziatische (pop)cultuur, waaronder de geliefde food market.

Volgend jaar vindt het evenement plaats op 15 en 16 maart. Er is gekozen voor de maand maart, omdat bleek dat in februari veel mensen op vakantie zijn. Daarnaast wordt er meteen grootser uitgepakt in de Jaarbeurs; er zullen namelijk drie hallen beschikbaar gesteld worden. In Gorinchem ging het altijd om één hal. Echter belooft de organisatie dat dit niet ten koste gaat van de sfeer en de gemoedelijkheid die Heroes Made in Asia zo geliefd maakt.

Ben jij enthousiast over deze nieuwe weg en ga jij het evenement volgend jaar bezoeken?