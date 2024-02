Kijk je mee? Pokémon Presents om 15:00

Kijk hier mee naar de Pokémon Presents.

Vandaag zal er weer een Pokémon Presents uitgezonden worden. The Pokémon Company heeft traditiegetrouw voor Pokémon Day weer een presentatie klaarstaan. De Pokémon Presents start om 15:00 Nederlandse tijd en zal zo’n 25 minuten duren. Wat er precies in komt, is onbekend, maar verwacht zoals altijd een combinatie van console, mobile en overige projecten zoals series. Totaal zou de presentatie zo’n 25 minuten lang moeten zijn.

De livestream is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar, maar wordt hier toegevoegd zodra dit mogelijk is. Dit zal dus uiterlijk om 15:00 zijn.