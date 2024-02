Nieuwe content komt naar Pokémon Café Remix

Verzamel Gimmighoul Coins en voeg nieuwe leden toe aan je staff!

Tijdens de Pokémon Presents die deze middag is uitgezonden, heeft The Pokémon Company nieuwe content voor Pokémon Café Remix aangekondigd. Dit keer staat de content volledig in het teken van Paldea. Bekijk de trailer hier:

Om te beginnen kun je Gimmighoul Coins verzamelen door puzzels op te lossen. Daarnaast is het mogelijk om tijdens het event de starters uit Paldea toe te voegen aan je staff. Kies Sprigatito, Feucoco of Quaxly tot het event eindigt op 14 maart. En door mee te doen aan bingo-events, zie je misschien nog wat toevoegingen aan je staff. Tot 14 maart kan Koraidon zich toevoegen aan jouw café, en daarna krijg je de kans om Miraidon tegen te komen tot 1 april 2024.

