Nieuwe Tera Raid Battle-events voor Pokémon Scarlet & Violet

Maak je klaar voor Mighty Venusaur, Mighty Blastoise en Mighty Charizard!

Vandaag, 27 februari, is het Pokémon Day. De dag waarop Pokémon gevierd wordt en ook de dag waarop er een Pokémon Presents plaatsvond. Zojuist is de presentatie afgelopen en weten we wat we kunnen verwacht voor Pokémon Scarlet en Violet. Er zijn namelijk nieuwe 7-star Tera Raid Battle-events aangekondigd. Deze zullen de komende tijd plaatsvinden.

Je krijgt dan de kans om Mighty Venusaur, Mighty Blastoise en Mighty Charizard te verslaan en te vangen. Allemaal zijn ze eenmalig te vangen per savefile. Mogelijk weet je dat er in 2022 vlak na de release van Pokémon Scarlet en Violet al een event was met Charizard. Dit Charizard-event is de herhaling van dat event van toen. Mocht je hem toen al gevangen hebben, dan kan je hem nu niet meer vangen.

Het schema is als volgt:

Mighty Venusaur (Ground Tera-type): woensdag 28 februari om 01.00 uur tot woensdag 6 maart om 00.59 uur

Mighty Blastoise (Steel Tera-type): woensdag 6 maart om 01.00 uur tot woensdag 13 maart om 00.59 uur

Mighty Charizard (Dragon Tera-type): woensdag 13 maart om 01.00 uur tot maandag 18 maart om 00.59 uur

Je kan de Raids op de map herkennen aan hun speciale aura. Om toegang te krijgen tot deze events moet je wel het nieuwste Poké News ophalen. Daarvoor moet je in de game met internet verbinden. Voor de 7-star Raids moet je het verhaal en post game uitgespeeld hebben om überhaupt Black Crystals te kunnen vinden. Wel kan je via andermans Raid meedoen.

Kijk jij uit naar deze events? Laat het ons weten in de reacties!