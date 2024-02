Pokémon Go viert feest

Zowel vandaag als begin maart zijn er speciale evenementen in de game te vinden!

Vandaag is er een speciaal evenement aan de gang in Pokémon Go. Ter ere van Pokémon Day verschijnen er verschillende Pokémon vandaag in het spel met een feesthoedje. Onder andere Pikachu, de Gen 1 starters en Eevee. Daarnaast zal er van 5 tot en met 11 maart een evenement zijn rondom de Pokémon Horizons: The Series die rond die tijd op Netflix verschijnt.

Tijdens dit evenement zullen Liko en Roy verschijnen op snapshots, verschijnt Pikachu met een kapiteins pet en verschijnen Charcadet, Armarouge en Cerulegde vanaf dan in het spel. De speciale Pikachu kent bovendien een nieuwe aanval; Volt Tackle. Dit is de eerste keer dat deze aanval verschijnt in Pokémon Go.