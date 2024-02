Pokémon Legends Z-A verschijnt volgend jaar

We keren terug naar Kalos inclusief de populaire Mega Evolutions.

Geen van de verwachte games kwamen voorbij, maar er is wel een Legends-game aangekondigd. Tijdens de Pokémon Presents van vandaag werd er een korte teaser getoond voor een gloednieuwe Pokémon-titel. Deze titel moet in 2025 verschijnen en is een nieuwe game in de Legends-reeks.

In de trailer zagen we modellen van Lumiose City, de bekendste stad uit Pokémon X & Y, voorbij komen. Hierna werd het onthuld dat Kalos de regio zal zijn voor de nieuwe Legends. De titel van de game is Pokémon Z-A en het is bovendien bevestigd dat de Mega Evolutions terug zullen keren. Pokémon omschrijft de game als volgt: