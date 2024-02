Pokémon Trading Card Game Pocket is een nieuwe mobile TCG ervaring

Pokémon komt met een nieuwe ervaring voor TCG-liefhebbers.

Tijdens de Pokémon Presents van vandaag werd er een nieuwe Pokémon-app aangekondigd. Deze app zal Pokémon Trading Card Game Pocket heten en zal een nieuwe manier zijn van Pokémon-kaarten verzamelen. De app moet nog dit jaar verschijnen als een free-to-start app voor iOS en Android.

Wat Pocket bijzonder maakt is dat je dagelijks twee gratis booster packs kunt openen met kaarten uit de geschiedenis van Pokémon. Zo zie je in de trailer nieuwe kaarten voorbij komen, maar ook kaarten als de klassieke chubby Pikachu. Ook zullen er kaarten alleen voor de app gemaakt worden. Waar het echter in uitblinkt, is het tonen van de art van de kaarten. Door middel van 3D-effecten en immersieve kaarten wordt de wereld van de kaarten nog mooier. Zo kun je bij de immersieve kaarten een grotere versie van het artwork van de kaart bewonderen.

Tot slot kunnen spelers nog snelle gevechten houden met gestroomlijnde regels op basis van het traditionele TCG-spel. Ook kun je naar hartelust je kaarten ruilen met vrienden in de app. Voor meer details kun je de site bezoeken. Dat kan hier.