Stumble Guys komt naar de Nintendo Switch

Wanneer is echter nog de vraag...

Scopely heeft gisteren aangekondigd dat hun partyspel Stumble Guys naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Tot nu toe is de battle royale te downloaden via Steam, de Microsoft Store, Google Play en de App Store, maar daar gaat dus verandering in komen. Wanneer deze titel precies naar de Switch gaat komen blijft nog even onduidelijk, aangezien de ontwikkelaar en uitgever daar nog niks over heeft gezegd.

In Stumble Guys strijd je al rennend, struikelend en vallend met in totaal 32 spelers voor de overwinning. Elke ronde bevat een flinke dosis chaos, maar ondanks dat krijg jij toch de taak om overeind te blijven staan. Aan het einde van elk potje wordt er namelijk maar één iemand tot winnaar bekroond. Net zoals soortgelijke spellen kun je ook in deze titel jouw personage aanpassen en samen met jouw vrienden spelen. Gaat het jou lukken om ooit de kroon te bemachtigen?

Ben je benieuwd geworden naar Stumble Guys? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer.