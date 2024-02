[Review] Picross S+ – Alles van de Picross e-serie op één plek

Onze beoordeling van het nieuwste Picross S-spel staat weer voor jullie klaar!

Morgen is het weer zover. Op 29 februari brengt ontwikkelaar en uitgever Jupiter namelijk weer een nieuwe picross-titel naar de Nintendo Switch. Althans, het enige wat ditmaal nieuw is, is de naam Picross S+. Picross S+ bevat namelijk alle puzzels uit de game Picross e, die oorspronkelijk in 2012 op de Nintendo 3DS verscheen. Daarbij is het goed om te weten dat de spellen Picross e2 tot en met e9 als betaalde DLC aan dit puzzelspel kunnen worden toegevoegd. Voor deze review ben ik enkel aan de slag gegaan met Picross S+, exclusief de extra downloadbare content. Ondanks dat zal ik in deze review toch wel iets over de DLC vertellen.

Welke soort puzzels zijn er te spelen?

Voor de lezers die nog nooit van picross gehoord hebben zal ik nog even kort een uitleg geven. Picross is een puzzelspel waarbij je cijfers als hints moet gebruiken waardoor je vervolgens een illustratie compleet maakt. In Picross S+ ga je over het algemeen aan de slag met puzzels van het formaat 5×5, 10×10 en 15×15. Al deze picross-puzzels variëren uiteraard geleidelijk qua moeilijkheidsgraad. In tegenstelling tot Picross S9 bevat Picross S+ eigenlijk alleen maar normale Picross-puzzels en Mega Picross-puzzels, aangezien er maar één Color Picross-puzzel aanwezig is. Dit komt mede doordat Picross S+ in totaal ‘’maar’’ 307 puzzels heeft. Dit is een stuk minder dan de 485 puzzels die de afgelopen spellen uit de Picross S-serie. Aan de andere kant is Picross S+ ook wel de helft goedkoper dan bijvoorbeeld Picross S9. Omgerekend krijg je dus meer puzzels, al is er dan helaas wel minder variatie aanwezig.

Deze Mega Picross-puzzel is 5×5. Deze normale Picross-puzzel is 10×10. Deze normale Picross-puzzel is 15×15.

Meer variatie als je besluit de DLC te kopen

Mocht je ervoor kiezen om DLC te kopen dan kan het zo zijn dat er Clip Picross-puzzels aan Picross S+ worden toegevoegd. Dit soort puzzels ken ik nog uit de vorige Picross S-spellen en waren mijn favoriete puzzels om op te lossen. Dit komt doordat er kleine stukjes afbeeldingen uiteindelijk aan elkaar worden geplakt. Hierdoor krijg je een hele grote illustratie die van alles af kan beelden. Ook krijg je bij het aanschaffen van DLC een paar bonus puzzels, waardoor het aantal Color Picross-puzzel kan oplopen.

Het enige vervelende aan de extra downloadbare content vind ik dat je per se Picross e, onder de naam Picross S+, moet kopen. Stel je had deze titel al op de 3DS, dan ben je verplicht deze nogmaals aan te schaffen voordat je bijvoorbeeld Picross e3 als DLC kunt kopen. Het had misschien beter geweest als alle games los van elkaar beschikbaar werden gesteld in de Nintendo eShop, al is het wel fijn dat je nu alles van de Picross e-serie op één plek kan hebben.

We zijn aangekomen bij de laatste puzzel van deze reeks! Zoals je ziet mag je hier geen assistentie gebruiken…

De puzzels zijn oud, maar wat is er dan eigenlijk nieuw?

Dezelfde puzzels die eerst in Picross e zaten zijn zoals eerder verteld in Picross S+ aanwezig, al staan ze soms op een andere volgorde. Iets wat ook terug is gekomen is dat je Picross S+ zowel met de knoppenbesturing als met het touchscreen kunt spelen. Maar is er eigenlijk ook iets nieuws toegevoegd aan Picross S+? Nou, gelukkig wel! Net zoals in bijvoorbeeld Picross S9, is een lokale-multiplayerstand nu wel aanwezig op de nieuwe Switch-versie van Picross e. Het gaat hier echter wel om een modus die niet online te gebruiken is, maar alles is natuurlijk mooi meegenomen.

Heb jij nu ook zo’n zin in taart? Daar kikker je van op zeg! Hey, kijk! Ik heb een Pinguin gemaakt!

Conclusie

Je hebt misschien opgemerkt dat deze review van Picross S+ redelijk kort was. Dat komt eigenlijk omdat er ditmaal niks nieuws is toegevoegd ten opzichte van het laatste spel uit de Picross S-serie. Ja, Picross e tot en met Picross e9 zijn nu voor het eerst met meerdere spelers op dezelfde Switch te spelen, maar meer dan dat is het eigenlijk niet. Dat Picross S+ niks speciaals doet is zeker niet erg. Alle puzzels werken namelijk nog steeds even goed. Het enige wat ik dan wel weer jammer vind is dat de standaard versie zonder DLC van Picross S+ minder variatie heeft dan dat ik gewend was. Ondanks alles is het voor fans van picross zeker fijn dat de gehele Picross e-serie nu eindelijk weer te spelen is en dat ook nog eens zowel in handheld als op het grote scherm.

+ Als extraatje is er nu ook een lokale-mulitplayerstand

+ Sterke prijs

+ Alles van de Picross e-serie op één plek, maar… – Daardoor ben je verplicht Picross e te bezitten, ondanks dat je die misschien al eens gespeeld had op de 3DS

– Zonder DLC is er minder variatie

DN-score: 7,7