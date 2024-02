[Special] Wat weten we nu eigenlijk over Pokémon Legends Z-A

Hoewel de trailer niet veel lijkt weg te geven, kunnen we wel wat dingen over de game leren.

Gisteren is tijdens de Pokémon Presents een nieuwe Pokémon-game aangekondigd. Het is alleen geen remake van generatie 5 of een Let’s Go/Legends van generatie 2 zoals werd verwacht. Nee, er komt een Legends-game aan in de regio van generatie 6. In dit artikel bekijken we alles wat bevestigd is en kijken we naar wat realistische verwachtingen.

We keren soort van terug naar Kalos

Pokémon Legends Z-A zal volledig afspelen in één stad. Lumiose City, de stad die in X & Y de centrale hub is, is namelijk de enige locatie in het spel. Dit is officieel bevestigd door In tegenstelling tot Legends Arceus speelt het verhaal zich niet in een enorm ver verleden af zoals te zien is in de trailer. Zo zie je moderne architectuur, Pokémon gevechten en natuurlijk de zeer geavanceerde Prism Tower (ook bekend als de Lumiose Gym).

Op dit moment worden er al vergelijkingen gemaakt dat het “Ultimate Weapon” welke een rol speelt wordt in X & Y qua vorm erg overeenkomt met de A uit het logo. Z-A is bovendien ook wel erg toevallig het omgekeerde van AZ. AZ is de maker van dit wapen en een vroegere koning van Kalos. Dus mogelijk wordt er op een manier toch een connectie gemaakt. Het wapen bevindt zich echter in Geosenge Town en dus niet waar het spel zich afspeelt. Er is dus niet veel kans dat de game teruggaat naar het verre verleden van Kalos.

Tot slot lijkt één enkele stad misschien een kleine wereld. Echter, als dit goed is uitgewerkt kun je erg veel doen met één enkele stad. Zoals te zien is in de vierde afbeelding van het bericht hieronder (hier in het groot te zien), is de stad veel uitgebreider gemaakt. Er zijn duidelijk verschillende kleine straatjes die je zal kunnen verkennen. Bovendien kan de stad die gebaseerd is op Parijs ook elementen als een ondergronds gebied toevoegen. Nu er meer focus ligt op alleen deze stad kan er veel meer diepgang toegevoegd worden. Bovendien heeft een officieel kanaal van Pokémon gezegd dat de Lumiose City niet overeenkomt met de vorige stad uit X & Y. Verwacht dus wel wat verrassingen in de stad.

Zygarde in de hoofdrol

Het is overduidelijk dat de derde legendary uit X & Y zijn opwachting gaat maken. Nu is dit waarschijnlijk wel de meest voor de hand liggende observatie, maar het komt niet alleen doordat er een Z in de naam zit. Ook doordat de letter duidelijk de schubben van de Pokémon bevatten. Het streepje tussen Z en A bevat ook een detail wat alleen na upscaling en inzoomen te zien is. Zo bevat het kleine stukjes blauw en rood. Nu denk je mogelijk aan Xerneas en Yveltal. Het is waarschijnlijk dat deze Pokémon hun opwachting zullen maken, maar het hoeft niet. De Complete Forme van Zygarde heeft namelijk ook rode en blauwe elementen.

Verder weten we eigenlijk helemaal niets over het spel. Jij hoeft als speler bijvoorbeeld helemaal geen trainer te zijn. De game is namelijk onthuld met een melding over een “urban redevelopment project” hoe jouw rol hier bij hoort, is niet bekend dus. Het is ook officieel bekend dat een mechanic terugkeert. De mechanic die oorspronkelijk is verschenen in X & Y en sinds Let’s Go niet meer gebruikt wordt in de hoofdgames; Mega Evolution. In wat voor mate deze mechanic terug zal komen en of er nieuwe evoluties zijn is niet bekend. Het is wel te verwachten aangezien Pokémon een goed track record heeft met mechanics uitbreiden en nieuwe evoluties te geven aan oude Pokémon.

Releasedatum en systemen

De releasedatum van het spel is 2025, dat maakt 2024 het eerste jaar zonder een grote Pokémon release sinds 2015. Het is nog niet duidelijk waar in dat jaar de game verschijnt. De trailer geeft echter geen indicatie zoals “Early 2025”. Hierdoor lijkt het dat Game Freak hun tijd er voor neemt en het verschijnt wanneer het af is. Nu denk je mogelijk dat het te vroeg is om al een tijdsperiode aan te geven, maar toen Legends Arceus werd aangekondigd was er een duidelijke “Early 2022”. Het lijkt er dus op dat The Pokémon Company het commentaar écht ter harte heeft genomen.

Hoewel er nu veel Pokémon influencers roepen dat de game bevestigd is voor de opvolger van de Switch, is dat niet waar. Nintendo en The Pokémon Company hebben gezegd dat de game uit komt op Nintendo Switch systemen. Dit is een ondertussen vaker gebruikte manier om de drie verschillende apparaten; normaal, OLED en Lite aan te duiden.

Een andere redenatie die wordt gebruikt, is de benaming van “worldwide simultaneous release”. Ook dit betekent niet dat er een cross generatie game van gemaakt wordt. Het is puur een aanduiding dat die overal tegelijk uitkomt. Dit was tot en met Sun & Moon namelijk eigenlijk nooit het geval. Platinum bijvoorbeeld verscheen in Japan al in september 2008. In Amerika was dat in maart 2009 en Europa kreeg hem pas in mei van dat jaar.

Het kan nog steeds dat Legends Z-A verschijnt op de Switch-opvolger, maar op dit moment is dat door niets bevestigd.