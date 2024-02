TMNT Arcade: Wrath of the Mutants aangekondigd voor de Switch

Ga in april aan de slag met TMNT Arcade: Wrath of the Mutants!

Een nieuwe Turtles-game komt naar Nintendo’s hybride console. TMNT Arcade: Wrath of the Mutants verscheen eerder al in de arcadehallen maar moet later dit jaar ook naar de Nintendo Switch komen. De game is een 3D Beat’em-up uit 2017 welke je of alleen kan spelen of lokaal met vier andere spelers. De Nintendo Switch versie zal onder andere drie nieuwe levels krijgen. Ook komen er nieuwe eindbaasgevechten. En een trailer van de game kun je hieronder bekijken.

De game is gebaseerd op de 2012-serie van de Teenage Mutant Ninja Turtles en dat betekend dat het spel de stemmen bevat die toen vertolkt werden door de stemacteurs uit die periode. Zo vertolkt Seth Green de stem van Leonardo en Sean Astin die van Raphael.