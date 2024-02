Biomutant krijgt eindelijk een releasedatum op Switch

De game, inclusief DLC, is speelbaar vanaf 14 mei 2024!

Het heeft even geduurd, maar Biomutant is eindelijk bijna klaar voor een release op de Switch. THQ heeft middels een trailer namelijk de releasedatum aangegeven. Vanaf 14 mei 2024 kun jij ook onderweg op de bus mutanten afslachten. Bekijk de trailer hier:

De Switch-versie van Biomutant werd in mei vorig jaar aangekondigd. Toen zou de game nog uitkomen in november. Die datum werd niet gehaald, maar we weten nu dus eindelijk wanneer we wel onze eigen mutant kunnen maken. En het mooiste? De game bevat alle DLC!

Biomutant kwam in 2021 uit voor de PlayStation 4 en Xbox One, maar werd een jaar later geport naar de PS5 en Series X|S. De game werd in eerste instantie matig ontvangen, maar heeft na een aantal patches toch een cultstatus weten te behalen. Nu eens kijken of ze ook wat Nintendo-fans kunnen strikken voor deze actievolle game.

Zit jij op Biomutant te wachten? Laat het weten in de comments!